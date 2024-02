Roma-Inter, le probabili formazioni: idee chiare per Inzaghi

Altro giro, altra super sfida per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver sfidato e battuto Lazio e Napoli in Supercoppa, i nerazzurri si sono imposti di misura anche contro Fiorentina e Juventus al rientro in Serie A. Adesso è tempo di trasferta all’Olimpico, dove ad attendere la capolista c’è la nuova Roma di Daniele De Rossi, fin qui rigenerata e capace di centrare tre vittorie su tre.

Il tecnico piacentino sembra avere le idee chiare in merito alla gestione della rosa. Questa è l’ultima partita che l’Inter potrà affrontare con una settimana piena di lavoro e scevra da impegni successivi ravvicinati: dalla prossima contro la Salernitana, infatti, la testa andrà inevitabilmente anche alla Champions League e all’Atletico Madrid.

Per questo, Inzaghi rimanderà il turnover. Contro la Roma dovrebbero scendere in campo gli stessi undici che hanno sconfitto la Juventus domenica scorsa: l’unico piccolo dubbio è il solito, quello sulla fascia destra, con Darmian ancora favorito su Dumfries. L’unico indisponibile, oltre a Cuadrado, è Davide Frattesi, fermo per un risentimento muscolare.

I giallorossi invece recuperano i lungodegenti Renato Sanches, Spinazzola e Smalling, oltre ad Azmoun rientrante dalla Coppa d’Asia. Gli unici assenti saranno Abraham (fuori da inizio stagione) e Ndicka, impegnato in Coppa d’Africa.

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Inter: