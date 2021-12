Da Skriniar a Barella e che crescita Dimarco: come è cambiato il valore della rosa

Alcuni gioielli nerazzurri hanno visto il proprio valore di mercato crescere in modo importante

Una nuova finestra di calciomercato si sta per aprire e così Transfermarkt ha deciso di aggiornare i valori di mercato dei vari giocatori. Guardando la rosa nerazzurra, ci sono alcuni nomi che spiccano per la crescita da inizio stagione. In particolare stiamo parlando di Federico Dimarco: l'ex Verona aveva chiuso la scorsa stagione con un VdM (valore di mercato) di 10 milioni di euro.