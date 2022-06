Sala sul nuovo stadio: “Ho scritto a Inter e Milan, voglio che restino a Milano”

Beppe Sala , primo cittadino di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio in occasione dell'inaugurazione del Salone del Mobile: "Ho scritto a Inter e Milan e ho chiesto conferma delle loro intenzioni, perché noi i nostri passi li abbiamo fatti - riporta La Gazzetta dello Sport - Abbiamo indicato dopo una gara il coordinatore del dibattito pubblico e vorremmo partire".

"Se si sceglie la via di costruire in un terreno pubblico il percorso è più lungo, c'è poco da fare - ha continuato Sala - Probabilmente su un terreno privato si fa prima a mettersi d'accordo. Non sono sicuro però che risparmierebbero tempo".