Saltato il trasferimento all’Inter, Lazar Samardzic è rientrato all’Udinese che ora deve decidere se blindarlo o avviare i contatti con altre società per completare una cessione che era stata pianificata. Sul talento serbo il mercato rimane in gran fermento, tant’è che dopo le voci su Juventus e West Ham si registra un ingresso in scena importante da parte della Lazio. Secondo il Corriere dello Sport la dirigenza biancoceleste sta valutando un ultimo rinforzo in mezzo al campo dopo le uscite di Marcos Antonio e Basic che tenteranno di definire nelle prossime ore. Wieffer del Feyenoord sarebbe il nome più caldo in entrata, così come piace anche Guendouzi del Marsiglia. Ma la possibilità di arrivare a Samardzic ora fa gola e nelle prossime ore non è escluso un assalto.