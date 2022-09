Il Meazza verrà demolito, Inter e Milan hanno deciso: quando sorgerà il nuovo stadio

Il Meazza non esisterà più . Dopo un lungo tira e molla, Inter e Milan hanno deciso: dopo i Giochi del 2026 non resterà nemmeno una parte dello storico impianto. Si tratta di un cambiamento del progetto, causato principalmente da due fattori: la riduzione dell'indice volumetrico da 0,51 (quello che volevano le due società) a 0,35 e la necessità di garantire un ampio spazio verde nella zona circostante il nuovo stadio.

Il prossimo passo prevede dieci incontri in meno di due mesi per discutere di San Siro. Entro ottobre/novembre, quindi, Inter e Milan potrebbero avere l'ok fondamentale allo stadio. Ma quando sorgerà il nuovo stadio? Inter e Milan contato di ottenere tutte le autorizzazioni entro il 2023 e aprire ufficialmente il cantiere nel 2024. L'obiettivo di Inter e Milan è di vedere in piedi il nuovo stadio dalla stagione 2027/2028. Da quel momento, il vecchio Meazza verrà demolito per costruire l'intero distretto sportivo-commerciale entro il 2030.