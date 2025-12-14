Scenario da incubo per Dumfries: “Non è da escludere”

Sta diventando un vero e proprio mistero quello che aleggia intorno a Denzel Dumfries da ormai diverse settimane. L’esterno olandese, che contro la Lazio lo scorso 9 novembre aveva rimediato un infortunio alla caviglia, è ancora alle prese con un recupero tutt’altro che banale. Se inizialmente sembrava infatti un problema di poco conto, si è invece rivelato col tempo qualcosa di estremamente serio.

A distanza di oltre un mese, non solo il dolore non è ancora andato via, ma soprattutto non è chiara l’entità dell’infortunio alla caviglia. Per questa ragione, settimana prossima è in programma un nuovo controllo approfondito da parte dello staff medico nel corso del quale verrà presa una decisione ufficiale sul da farsi.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, “non è esclusa l’ipotesi di operazione ai tendini della caviglia per Denzel Dumfries”. Quest’ultimo sarebbe ovviamente il peggior scenario possibile per Cristian Chivu e per tutta l’Inter, che a quel punto si vedrebbe costretta ad intervenire sul mercato di gennaio a caccia di un sostituto di Dumfries.