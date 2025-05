Quanto costa la seconda squadra dell’Inter in Serie C

Come ormai annunciato da mesi, l’Inter con ogni probabilità dalla prossima stagione lancerà ufficialmente la propria formazione Under 23. Il club nerazzurro ha già presentato richiesta di iscrizione della seconda squadra al prossimo campionato di Serie C ed attende la composizione dei nuovi campionati per capire se ci sarà spazio o meno.

Nel frattempo, la FIGC ha pubblicato criteri e costi di iscrizione per la prossima stagione 2025/26 di Serie C. Sotto l’aspetto economico, “per integrare l’organico del Campionato di Serie C 2025/2026 con le loro Seconde squadre, dovranno versare un contributo straordinario alla Lega Italiana Calcio Professionistico di euro 720.000,00”. A queste andrebbe aggiunta un’integrazione che, qualora l’Inter U23 riuscisse ad iscriversi, verrebbe cancellata.

Il regolamento infatti impone di integrare un importo a seconda del numero di seconde squadre presenti in Serie C:

nel caso di una sola Seconda Squadra eventualmente ammessa, con il versamento dell’ulteriore importo euro 480.000,00;

nel caso di due Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo euro 240.000,00;

nel caso di tre Seconde Squadre eventualmente ammesse, con il versamento dell’ulteriore importo euro 120.000,00;

nel caso di quattro o più Seconde Squadre eventualmente ammesse, non sarà dovuto alcun importo integrativo.

In virtù della presenza presenze delle seconde squadre di Juventus, Atalanta e Milan, con l’approdo dell’Inter tali club dovranno semplicemente versare i 720mila euro previsti per l’iscrizione al campionato di Serie C.