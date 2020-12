Serie A, il Milan vince a Marassi nel posticipo della 10^ giornata: i risultati e la classifica

I titoli di coda di questa domenica calcistica regalano i colpi esterni del Napoli, che vince per 0-4 a Crotone e si porta al terzo posto con 20 punti (ma sarebbero 21, a pari con l’Inter), e, soprattutto, quello del Milan che batte la Sampdoria per 1-2 e consolida il primato a quota 26, a +5, appunto, sull’Inter seconda in classifica. Smuovono meno la classifica, in zona alta, Roma e Sassuolo, che non vanno oltre lo 0-0 nella sfida che questo pomeriggio ha visto contrapposte le due formazioni. Ecco, quindi, i risultati della decima giornata di Serie A e la classifica aggiornata.

10^ GIORNATA: Spezia-Lazio 1-2, Juventus-Torino 2-1, Inter-Bologna 3-1, Verona-Cagliari 1-1, Parma-Benevento 0-0, Roma-Sassuolo 0-0, Udinese-Atalanta (rinviata), Crotone-Napoli 0-4, Sampdoria-Milan 1-2, Fiorentina-Genoa (domani, ore 20.45)

CLASSIFICA: Milan 26, Inter 21, Napoli 20**, Juventus 20, Sassuolo 19, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta 14*, Bologna 12, Cagliari 12, Sampdoria 11*, Benevento 11, Udinese 10*, Spezia 10, Parma 10, Fiorentina 8*, Torino 6, Genoa 5*, Crotone 2

* una partita in meno; ** -1 punti

