In attesa di vederlo all’opera anche in Champions League, l’inizio di campionato per Milan Skriniar con la nuova maglia del Paris Saint Germain si è rivelato un vero e proprio incubo. A parte il pareggio a reti bianche della prima giornata, la retroguardia parigina ha sempre incassato almeno una rete, collezionando solamente 8 punti nelle prime 5 giornate.

Ieri sera, poi, è arrivata pure la prima rovinosa sconfitta per la formazione allenata da Luis Enrique. Contro il Nizza dell’italiano Farioli, Skriniar e compagni sono stati annientati per 3-2 al Parco dei Principi, macchiando il tributo che il club ad inizio serata aveva riservato a Marco Verratti per l’addio da Parigi. Tra i peggiori in campo, secondo la stampa francese, è finito proprio il centrale ex Inter.

Il quotidiano L’Equipe, addirittura, si è detto preoccupato per l’affidabilità dello slovacco in vista dei prossimi impegni. Questo il giudizio durissimo nei confronti di Skriniar: “Di questo passo lo slovacco diventerà un vero problema. Tormentato notevolmente nel duello da Moffi. Perde l’uno contro uno contro il nigeriano e indietreggia molto sull’azione del 3° gol. I giocatori del Nizza godono della sua lentezza e della sua mancanza di mobilità. Sotto pressione, sembra fragile. Voto 3”.