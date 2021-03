Skriniar candidato per il miglior giocatore slovacco 2020: la premiazione il 25 marzo

Dopo le difficoltà della scorsa stagione dettata dal nuovo modo di difendere con l’arrivo di Antonio Conte, Milan Skriniar sta vivendo forse il miglior momento della sua carriera. Il difensore dell’Inter è ormai un pilastro della retroguardia nerazzurra non solo in campo, ma anche fuori: la scelta di lasciare il proprio procuratore per rinnovare il suo contratto ha fatto innamorare i tifosi di lui.

A dimostrazione del grande momento di forma, Skriniar è uno dei 10 candidati per il premio come miglior giocatore slovacco del 2020 istituito dalla Federcalcio nazionale e dal quotidiano Pravda. A rappresentare la Serie A c’è anche il centrocampista del Parma Juraj Kucka, così come l’ex Napoli Marek Hamsik. La premiazione si terrà il prossimo 25 marzo. Ecco tutti i candidati:

Martin Dúbravka (Newcastle)

Ondrej Duda (Hertha Berlino)

Marek Hamšík (Ta-lien I-fang)

Patrik Hrošovský (Genk)

Juraj Kucka (Parma)

Peter Pekarík (Hertha Berlino)

Marek Rodák (Fulham)

Milan Škriniar (Inter)

Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul)

Martin Valjent (Mallorca)

VIDAL SI OPERA, I TEMPI DI RECUPERO>>>