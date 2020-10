Sky – Inter-Milan, Lukaku scalpita: rientro anticipato a Milano per prepararsi!

Dopo aver giocato contro l’Islanda con il suo Belgio – siglando anche una doppietta -, Romelu Lukaku ha voluto soddisfare la sua voglia di derby tornando immediatamente a casa. Come riportato da Sky, infatti, il gigante belga si è messo in viaggio da Reykjavik già nella notte, così da poter essere a disposizione di Antonio Conte il prima possibile e preparare una gara veramente importante come quella contro il Milan.

Prima di poter tornare in campo ad allenarsi e a giocare, però, si sottoporrà ad un tampone, come previsto dal protocollo. Solo in caso di esito negativo avrà il via libera per tornare al lavoro agli ordini del mister.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<