SM – Italia, anche Gagliardini lascia il ritiro di Coverciano: problemi fisici, ieri non si è allenato

Come un crudele scherzo del destino, l’unico club che si era speso pubblicamente – attraverso le parole dell’ad Marotta – per denunciare l’insensatezza di questa sosta per le nazionali sembra essere il più colpito dai problemi. Dopo il lieve affaticamento muscolare subito da Sanchez con il Cile, il duro colpo incassato da Hakimi col Marocco e la positività al Covid registrata ai danni di Marcelo Brozovic, ecco un’altra tegola in casa Inter.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di SportMediaset, infatti, anche dal ritiro dell’Italia arriva la notizia di un infortunio. Roberto Gagliardini nella giornata di ieri non si è nemmeno allenato, mentre già oggi ha lasciato il ritiro per problemi fisici per ora non ben precisati. Nelle prossime ore sono attese altre importanti novità a riguardo.

