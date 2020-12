Social – Inter-Napoli, Hakimi suona la carica: “Non mollare mai”

Achraf Hakimi suona la carica. In vista della gara di questa sera (20:45) dell‘Inter contro il Napoli, il terzino nerazzurro si è affidato ai social per caricare la squadra. L’esterno ex Borussia Dortmund ha infatti pubblicato un nuovo post su Instagram. Queste le sue parole: “Non mollare mai”.

Nella gara contro il Cagliari di domenica scorsa, Hakimi era uscito anzitempo per un problema muscolare. Per questa sera, però, come confermato da Antonio Conte, dovrebbe partire dal primo minuto.