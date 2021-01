Sanchez, le scuse dopo l’errore: “Ho sbagliato, ma ora rialziamo la testa. Fidatevi di me”

Nella giornata di ieri Alexis Sanchez è finito nell’occhio del ciclone per l’errore dal dischetto contro la Sampdoria. Il cileno ha infatti fallito un calcio di rigore sullo 0-0, in un momento delicatissimo dell’incontro: subito dopo, infatti, la formazione blucerchiata ha trovato le due reti che hanno aperto il gap con l’Inter.

Quest’oggi l’attaccante ha risposto alle critiche con un post di scuse rivolto ai tifosi, in cui ha chiesto perdono per l’errore. Queste le sue dichiarazioni: “Nella mia vita ho sbagliato tante volte come calciatore. Ho vinto e perso delle finali. I miei compagni si sono fidati di me. E per vincere bisogna rischiare e non avere paura di sbagliare. Ed è così che ho vinto quasi tutto nella mia carriera. Alziamo la testa che questo 2021 è appena iniziato”.