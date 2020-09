Social – Biasin: “Inter, il 4-3-1-2 può essere una soluzione anche se…”

Nel tentativo disperato di riacciuffare il pareggio e tentare di vincere sul finale il match contro la Fiorentina, Antonio Conte con l’ingresso di Sanchez ha cambiato radicalmente volto alla sua Inter passando ad una difesa a quattro, con un 4-3-1-2 inedito per i nerazzurri. Una scelta – questa – premiata dalle due reti segnate dai suoi uomini nel giro di due minuti, che hanno permesso ai tifosi di poter esultare per la conquista dei tre punti alla prima di campionato.

Soffermandosi proprio su quest’ultimo modulo visto in campo ieri sera nei minuti finali dell’incontro, il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin su propri social ha sottolineato come questa soluzione possa rappresentare una valida alternativa per la lunga stagione dell’Inter. Questo il suo tweet: “Dall’alto delle mie ZERO panchine in serie A, dico: il 4-3-1-2 forse non è LA soluzione, ma certamente è una soluzione. Buona domenica dal mio Bar Sport!”.

