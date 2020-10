Lautaro Martinez e Romelu Lukaku come personaggi di un film. È questa l’idea che ha avuto l’Inter per presentare la sfida d’esordio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach che andrà in scena questa sera a San Siro. I due, in un ipotetico scambio di battute prima di entrare in campo, si caricano a vicenda per non deludere i tifosi nerazzurri pronti a sostenerli. Ecco qui di seguito il post.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<