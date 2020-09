Diego Godin non è più un giocatore dell’Inter e Romelu Lukaku ha postato una storia sul proprio profilo Instagram per salutare il difensore uruguaiano. Poche, ma significanti parole: “Sei un grande. Buona fortuna per tutto”.

L’anno prossimo i due giocatori saranno avversari e Godin vestirà i panni dell’ex quando l’Inter affronterà il Cagliari.

