SOCIAL – Torna l’amore tra Sensi e l’Inter: il suo messaggio ai tifosi

Potrebbe esserci una nuova vita per Stefano Sensi all’Inter. L’ottimo precampionato del centrocampista ha rinnovato l’interesse nei suoi confronti, tanto che una sua permanenza in rosa ora sembra più probabile. Gli stessi tifosi sembrano aver riscoperto l’amore nei suoi confronti, come dimostra lo striscione in suo favore esposto durante la gara con il Monza.

Un messaggio che non è sfuggito allo stesso Sensi, che ha voluto ringraziare i tifosi interisti con un messaggio sul proprio profilo Instagram. Questo il post del centrocampista: