Social – Young e l’addio all’Inter: “Sarete sempre nel mio cuore”

Il giocatore ha salutato e ringraziato tutto il mondo Inter

Ashley Young sarà ricordato come uno di quei giocatori che dopo 11 anni è riuscito a riportare lo scudetto a Milano, sponda Inter. L'esterno inglese è arrivato nel gennaio del 2020 e a suon di buone prestazioni sin dall'inizio ha saputo conquistare la fiducia dell'ex allenatore nerazzurro Antonio Conte. Sono stati due anni in cui Young ha dato tutto per la causa nonostante i suoi 35 anni. Il giocatore inglese ha deciso di tornare all'Aston Villa, club a cui è legatissimo. Tramite il suo profilo Instagram, Young ha voluto ringraziare tutto il mondo Inter, ricordando la vittoria dello scudetto e il derby vinto in rimonta col Milan 4-2.