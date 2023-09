Sold out e maxi incasso Inter: San Siro infiamma il derby con il Milan

Si avvicina a piccoli passi l’attesissimo derby tra Inter e Milan, in programma a San Siro il prossimo sabato 16 settembre. Le due formazioni, le uniche a punteggio pieno in classifica dopo le prime tre giornate di campionato, sanno bene che in palio c’è già una buona fetta di scudetto sebbene lo scontro diretto arrivi dopo appena quattro turni.

Dopo i sold out delle prime due giornate contro Monza e Fiorentina, anche contro il Milan – com’era lecito aspettarsi – l’Inter farà registrare a San Siro il tutto esaurito per il derby. Per il club nerazzurro, come scritto da Tuttosport, si prospetta un incasso da 6 milioni, 200 mila euro in più in più rispetto all’ultimo dato in campionato della passata stagione.

Inarrivabili, invece, i 12,5 milioni di euro incassati nell’Euroderby di semifinale di Champions League tra Inter e Milan, divenuta la gara con il maggior ricavo di tutti i tempi per un club italiano nella singola partita.