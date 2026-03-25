Nelle ultime settimane è emersa la possibilità che, in vista della prossima stagione, il programma Open VAR possa non essere confermato. I motivi sarebbero molteplici, a partire da due in particolare: la sensazione che far ascoltare i dialoghi tra arbitri e VAR stia aumentando dubbi e confusione, invece che fugarli, e il fatto che direttori di gara e varisti si sentano meno tranquilli durante le partite avendo la consapevolezza che i loro eventuali errori verranno mostrati, commentati e diventino oggetto di polemiche.

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport è intervenuto il CEO di Dazn Italia, Stefano Azzi, che si è espresso anche su questa ipotesi. “Per me peggiorerebbe la situazione. È una trasmissione nata dalla volontà di fare educazione al regolamento. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri clienti e il 90% vorrebbe avere l’audio e il video del VAR e sentire le spiegazioni. Non c’è niente di più sano di parlare serenamente di un errore, quando accade”.