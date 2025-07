Sorteggio girone Champions League 2025/26: data e diretta TV

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione che per l’Inter comincerà prima con gli impegni in Serie A e poi con la Champions League. Nel frattempo è emersa la data ufficiale in cui verrà eseguito il sorteggio per la fase a girone del nuovo torneo europeo, ovvero quando si scopriranno i calendari e le avversarie di ogni club negli 8 match della prima fase.

Si tratta di giovedì 28 agosto 2025 quando, probabilmente alle ore 18 ma resta ancora da confermare, si verrà a conoscere la delineazione di tutti gli impegni in Champions League. Sarà il secondo anno del nuovo format del torneo ovvero senza gli otto gironi ma con una classifica unica dove le prime 8 si qualificano direttamente agli ottavi e dalla 9° alla 24° fanno i playoff.

Avendo un ottimo ranking UEFA, l’Inter si trova in prima fascia mentre Juventus e Atalanta sono in seconda e il Napoli addirittura in terza. Questo non sarà però un beneficio per i nerazzurri: il regolamento prevede infatti che ogni club giochi contro due avversarie per ciascuna delle quattro fasce. Il 28 agosto si scoprirà contro chi dovrà giocare la squadra di Chivu.