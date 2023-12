LIVE – Segui il sorteggio degli ottavi di Champions in DIRETTA

La Champions League è pronta a entrare nella sua fase più calda. Dopo la fase a gironi, a Nyon si decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’edizione 2023/2024. L’Inter spera di poter replicare il sorprendente percorso dello scorso anno fino alla finale.

Segui in diretta con Passione Inter il sorteggio di Champions League, dove scopriremo l’avversaria dell’Inter nella fase a eliminazione diretta. La corsa verso Wembley entra nel vivo!

IL SORTEGGIO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il sorteggio avrà il via alle ore 12.

L’Inter, essendosi qualificata al secondo posto, verrà sorteggiata contro un’avversaria arrivata prima nel proprio girone. I nerazzurri non possono essere accoppiati con la Real Sociedad, così come non potranno esserci sfide tra squadre della stessa nazionalità.

Queste le squadre 16 squadre partecipanti:

QUALIFICATE AL PRIMO POSTO

Bayern (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Real Sociedad (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Atlético Madrid (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

QUALIFICATE AL SECONDO POSTO