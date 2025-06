Nuova SQUALIFICA pesante: Inter decimata

Il Mondiale per Club ha delle regole sulle sanzioni disciplinari molto pesanti e infatti dopo due cartellini gialli presi prima delle semifinali si incorre in una squalifica. Dopo le tre partite giocate nel girone, l’Inter si trovava una lunga lista di giocatori in diffida perché è bastato prendere un’ammonizione nelle prime gare.

Dopo la squalifica presa da un centrocampista nei primissimi minuti, l’Inter perde anche un difensore titolare nel primo tempo della sfida contro il Fluminense. Si tratta di Alessandro Bastoni che ha preso un’ammonizione da diffidato e dovrà quindi saltare l’eventuale partita dei quarti di finale se i nerazzurri dovessero passare il turno.