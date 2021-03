Accadde Oggi – 22 Marzo 1998: è il derby di Simeone. E il gol di Ronaldo è “Fenomenale”

La nuova puntata della Rubrica Accadde Oggi è dedicata al derby del 22 Marzo 1998: l’Inter è ancora in corsa sia per il campionato che per la Coppa Uefa e sulla sua strada trova il Milan di Fabio Capello che naviga molto lontano dalle zone alte della classifica. Si tratta di una sfida molto importante per la compagine nerazzurra, una tappa fondamentale sia dal punto di vista psicologico, perché un derby è sempre un derby, sia sotto il profilo della classifica, perché il pareggio pomeridiano della Juventus con il Parma potrebbe permettere agli uomini di Simoni di rimettersi a un solo punto di distacco dai bianconeri.

In campo non c’è partita: è il derby di Diego Pablo Simeone, che aveva già segnato anche nella stracittadina di andata il gol che aveva aperto le danze e che, nella sfida del ritorno, si esalta letteralmente, mettendo a segno addirittura una doppietta con cui apre e chiude il match: prima un colpo di testa con perfetta scelta di tempo, poi un contropiede che vale il definitivo 3-0 in cui addirittura scarta il portiere rossonero Sebastiano Rossi prima di depositare il pallone in rete.

Tra la prima e la terza rete, però, si assiste a un capolavoro assoluto: il raddoppio, che porta la firma di Ronaldo, è una perla che entra di diritto nella storia delle sfide tra Inter e Milan, un colpo dolce e letale di esterno destro che si trasforma in un pallonetto da applausi sull’assist al bacio di Moriero.

Il triplice fischio finale fa iniziare la festa nerazzurra, imbastita nell’arco di tutti i 90 minuti; l’Inter di Simoni inizia così una primavera indimenticabile.

