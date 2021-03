Accadde Oggi – 23 marzo 1997, Inter-Hellas Verona 2-1: la rete di Branca (su assist in rovesciata di Ganz) vale i tre punti

Era il 23 marzo 1997 quando l’Inter di Roy Hodgson batté l’Hellas Verona a San Siro per 2-1 grazie ad una rete del subentrato Marco Branca. I veneti, ultimi in classifica, arrivarono a Milano per la venticinquesima giornata di Serie A. Alla mezz’ora del primo tempo la partita si sblocca: cross al centro di Ince deviato dall’estremo difensore dell’Hellas, sulla palla si fionda Maurizio Ganz che insacca di testa a porta quasi vuota. Due minuti dopo però arriva il pareggio grazie a Filippo Maniero, sempre di testa.

All’inizio del secondo tempo entra in campo Marco Branca al posto di uno spento Ivan Zamorano. Al 57esimo minuto il raddoppio: assist in rovesciata di Ganz proprio per Branca che di testa la manda nell’angolo più lontano. Gol vittoria e tre punti pesantissimi in virtù degli altri risultati di quella giornata.