Accadde Oggi – 6 maggio 1998, l’Inter trionfa in Coppa UEFA: duro 3-0 alla Lazio

Quella del 1998 è l'ultima delle tre Coppe UEFA vinte dalla squadra nerazzurra

La partita, per la cronaca, è una partita senza storia. I nerazzurri passano subito in vantaggio, con una rete di Zamorano al quarto minuto, a mettere subito le cose in chiaro e a semplificare la situazione per gli uomini di Gigi Simoni. Sarebbe stato il secondo tempo, poi, a mettere definitivamente le bandinelle nerazzurre alla coppa cadetta di quella con le grandi orecchie: i gol di Zanetti (60esimo minuto) e di Ronaldo (70esimo) chiudono i conti, con il Parco dei Principi che si appresta a incoronare i re.