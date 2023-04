Il gol più veloce nella storia del derby di Milano

E’ stata una leggenda nerazzurra a siglare il gol più veloce della storia in un derby della Madonnina tra Inter e Milan. Si tratta di Sandro Mazzola, allora ventenne e soprattutto al primo derby di Milano della sua carriera. Era il 24 febbraio del 1963 e l’Inter si presentava alla sfida di campionato da capolista dopo aver collezionato ben 34 punti in campionato, davanti ai cugini rossoneri che di punti in classifica ne avevano invece 25 (per ogni vittoria venivano ancora assegnati 2 punti).

Fischio d’inizio affidato alla formazione allenata da Helenio Herrera, con il giovanissimo Mazzola a toccare il primo pallone per Di Giacomo. Da questi a Luisito Suarez e lo scarico per Corso, il quale manda subito in avanti per Mazzola che fa da sponda per Suarez. Lo spagnolo chiude perfettamente il triangolo e sempre Mazzola in area di rigore fulmina Ghezzi per la rete del vantaggio appena 13 secondi dopo l’inizio.

Il match successivamente si chiuderà sul punteggio di parità per la rete di Dino Sani arrivata nel quarto d’ora finale, mentre sarà proprio l’Inter a conquistare al termine della stessa stagione lo scudetto numero otto della propria storia. Un gruppo che nelle due annate successive avrebbe poi vinto ben due Coppe dei Campioni consecutive.