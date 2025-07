Supercoppa Italiana, CAMBIA la data: le nuove info sul torneo

È appena terminata la stagione dell’Inter che è stata molto lunga e faticosa per i nerazzurri ma, dopo un periodo di ferie, sarà già subito tempo di pensare e di preparare quella nuova. Nella nuova stagione la squadra di Chivu sarà ancora impegnata in tantissime competizioni e una di queste sarà la Supercoppa Italiana.

Come già successo in tutti gli anni di Simone Inzaghi, anche quest’anno l’Inter parteciperà alla Supercoppa Italiana e lo farà nuovamente in Arabia Saudita come nelle ultime edizioni. Per questa nuova edizione però ci sarà un cambio di data importante, solitamente infatti il torneo veniva disputato ad inizio gennaio.

Quest’anno invece si giocherà nel mese di dicembre come rivelato dal presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli: “Le date sono 18-19 dicembre per le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riad o a Gedda. La scelta è dei sauditi, immagino che possa essere ancora Riad”. L’Inter vedrà quindi rimandata la gara interna col Lecce in programma per quel weekend.