Superlega Europea, ecco come sarà e quali club ne prenderanno parte

Gli effetti della pandemia da Covid-19, hanno portato i maggior club europei ad accelerare l’iniziativa di far nascere una Superlega, un progetto portato avanti dall’ECA, ma che non ha ancora il pieno appoggio della UEFA. L’accelerazione è dovuta ai danni economici che anche il mondo del calcio ha subito a causa del Covid-19. L’obiettivo è quello di avere una Superliga pronta all’inizio della stagione 2022-23.

Ma come sarà questa Superlega? Si partirà da 18 squadre contro tutte che porterà ad una fase playoff in finale. Lo stile sarà quello dell’Eurolega di Basket con 34 gare. Come riportato da Mundo Deportivo, ci saranno dei grandi club a partecipare a cui si aggiungeranno anche altri club in base a degli inviti o ad un percorso di classificazione non emerso.

I club partecipanti saranno: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Tottenham, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Inter, Juventus, Milan e PSG. Da capire se potrebbero entrare nella linea delle squadre fisse anche Ajax, Porto, Benfica, CSKA, Zenit, Roma Napoli e Atalanta.

