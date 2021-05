Mercato – Tagliafico: “Parlo spesso con Zanetti. Voglio un campionato più competitivo”

Il difensore dell'Ajax: "Per me Javier è un idolo, oltre che un esempio."

Nicolas Tagliafico , esterno sinistro dell' Ajax , è stato ospite ai microfoni di Radio Marca. Il difensore argentino, tra le tante cose, ha parlato anche del suo futuro che lo vede sempre più lontano da Amsterdam dal prossimo mercato estivo: "L'Ajax è da sempre un club che punta sui giovani e io, ormai, sono uno dei senatori di questo gruppo". Il numero 31 è in Olanda da tre anni e mezzo ed è arrivata per l'ora di cimentarsi con una nuova sfida: "Non ti mento se dico che voglio giocare in campionato più competitivo. L' Inter ? Un onore essere accostato a un club del genere e con Zanetti mi sento spesso."

"Per me Javier è un idolo, oltre che un esempio. Lo ammiravo per la sua etica del lavoro e la professionalità che metteva in tutto. Vediamo, per adesso sono sereno." Tagliafico ha vinto tutto in Eredivisie: faceva parte della magnifica squadra che sfiorò la finale di Champions League, negata solamente da un Lucas Moura in serata. Un giocatore affidabile con delle grandi qualità di corsa: insomma, sarebbe un ottimo rinforzo per la corsia sinistra dell'Inter sgombra di padroni.