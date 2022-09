Tegola Inter, si ferma Calhanoglu: l’esito degli esami strumentali

Brutte notizie per Simone Inzaghi in vista della trasferta di domenica contro l'Udinese. Il tecnico dell'Inter, infatti, dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, fermo per infortunio dopo l'ultimo allenamento. Il centrocampista turco ha rimediato una distrazione al flessore della coscia sinistra e, come annunciato dal club nerazzurro, verrà rivalutato solo settimana prossima. In virtù dell'imminente sosta delle nazionali, il calciatore potrà rimanere ad Appiano Gentile nelle prossime due settimane e facilitare un recupero completo senza affrettare i tempi.