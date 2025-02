Thuram in dubbio ma Inzaghi sorride: “Recuperati due titolari”

Nelle due recenti partite ravvicinate di campionato contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi aveva dovuto fare a meno di un giocatore molto importante per l’Inter come Federico Dimarco. Inoltre, nella seconda sfida con i viola (quella giocata a San Siro) era assente anche l’altro esterno titolare, ovvero Denzel Dumfries.

Nel corso della conferenza stampa odierna in vista del match contro la Juventus, il tecnico Simone Inzaghi ha confermato i due rientri in campo dei due esterni titolari. Il ritorno di Dumfries era scontato visto che si trattava solamente di una squalifica mentre quello di Dimarco era più incerto visto che aveva avuto una brutta influenza per alcuni giorni consecutivi.

Ora con i rientri di questi due padroni delle corsie dell’Inter (uniti ai pieni recuperi degli attaccanti di scorta Arnautovic e Correa), Simone Inzaghi può contare sul gruppo pressoché al completo. L’unico dubbio riguarda ancora Marcus Thuram che è alle prese con il recupero da un problema alla caviglia. Sarà determinante l’allenamento di oggi pomeriggio per capire se riuscirà a lavorare con i compagni.