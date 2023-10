Thuram è l’anti-Lukaku: i voti dei giornali alla sua prestazione

Inter-Roma era la partita del ritorno del grande ex Lukaku a San Siro. A prendersi la scena, invece, è stata la sua antitesi: Marcus Thuram. Il francese ha preso il posto che sarebbe spettato al belga dopo il suo tradimento in estate e, ieri, ha confermato ancora una volta che non c’è da avere alcun rimpianto.

Thuram è un attaccante totale, come lo descrive La Gazzetta dello Sport: “fisico, corsa, dribbling, inserimenti, posizione”. Escluse le traverse, i pericoli arrivano tutti da lui. Secondo il Corriere dello Sport, il francese è stato “l’anti-Lukaku” e ha deciso la gara con la quinta rete stagionale.

Un inizio di stagione scintillante e un’altra “rete iconica” dopo quella nel Derby, come la definisce Tuttosport, sotto gli occhi sempre attenti di papà Lillian, che si gode la crescita del figlio, insieme a tutto il popolo interista.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 7 – “Escluse le traverse, i pericoli dell’Inter li procura soltanto lui. Attaccante totale: fisico, corsa, dribbling, inserimenti, posizione”.

Corriere dello Sport 7.5 – “E’ lui l’anti-Lukaku. Stoppato da Rui Patricio nel primo tempo, a inizio ripresa sballa la testata. Ma si fa trovare pronto sull’assist di Dimarco: 5° centro stagionale”.

Tuttosport 7.5 – “Sotto gli occhi di papà Lilian segna, dopo quello nel derby, un altro gol iconico che mette il punto esclamativo a una grande partita”.

Passione Inter 7 – “Parte subito carico, sembra volersi mettere in mostra proprio nel giorno in cui l’ex torna a San Siro. Inarrestabile per 90 minuti, fa ammonire prima Mancini per proteste e poi Ndicka. Paziente, va vicino al gol in diverse occasioni ma non si perde d’animo, fino a quando si fa trovare nel posto giusto al momento giusto sul cross di Dimarco. Segna lui e regala i 3 punti alla squadra di Inzaghi”.