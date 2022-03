Verso Torino-Inter: le probabili scelte di Simone Inzaghi

Il tecnico nerazzurro punterà sui titolari

Torino-Inter si avvicina e con lei le scelte di formazione per Simone Inzaghi. L'Inter, reduce dalla vittoria ad Anfield contro il Liverpool, ha sicuramente ritrovato la via del goal e sicurezza. Contro i granata però servirà una grande prestazione.

Ecco perché il tecnico schiererà la formazione migliore possibile: ora la priorità è il campionato. Davanti ad Handanovic prenderanno posto D'Ambrosio, che è in netto vantaggio su Ranocchia per prendere il posto dell'infortunato De Vrij, Skriniar e Bastoni. Qualche dubbio sulle fasce, con però i titolari Perisic e Dumfries per ora in vantaggio su Gosens e Darmian. A centrocampo accanto al recuperato Brozovic si posizioneranno Barella e Calhanoglu, mentre in avanti l'attacco sarà formato dalla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.