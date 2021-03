Tronchetti Provera: “Pirelli niente più sponsor, ma manterremo un legame con l’Inter. Suning? Ci sono dichiarazioni ufficiali”

Dopo 27 anni non sarà più Pirelli il main sponsor dell’Inter. La notizia è già ufficiale da qualche mese, con la società nerazzurra che è alla ricerca del sostituto che possa garantirgli maggiori investimenti. L’amministratore delegato dell’azienda italiana Marco Tronchetti Provera ha parlato a La Politica del Pallone su Gr Parlamento: “Manterremo comunque un legame con l’Inter nonostante non saremo più lo sponsor. Marotta? Un grande professionista”.

L’imprenditore ha poi continuato sul futuro dell’Inter: “Suning ha confermato il suo impegno, ci sono delle dichiarazioni ufficiali, dovrebbe esserci un cammino normale anche se ci sono proposte da parte di terzi per entrare nel capitale. Vorranno supportare ancora l’Inter. Conte? Complimenti per il lavoro che sta facendo, anche se siamo ancora lontani dalla meta. La squadra è equilibrata e ha fame. Lukaku cresce in ogni partita, ed il cambiamento di Eriksen è stato importante”.

