TS – Conte con il dubbio Barella trequartista: il suo pressing può essere letale

Due gare con l’Italia – soprattutto l’ultima contro l’Olanda – in cui si è visto un Nicolò Barella decisamente in palla. Corsa, sostanza ed qualità con l’assist per la rete di Lorenzo Pellegrini. Antonio Conte sarà rimasto sicuramente contento per le prestazioni del suo calciatore, un po’ per le fatiche messe in campo durante i 180 minuti.

Come riporta Tuttosport la posizione di Barella oggi pomeriggio nel derby contro il Milan potrebbe essere la chiave. Conte sta pensando al 3-4-1-2 con proprio il numero 23 ad agire da trequartista. La sua corsa potrebbe essere molto utile per il pressing e per bloccare l’inizio dell’azione rossonera. Inoltre mantenere il modulo tanto caro a Chrisian Eriksen consentirebbe anche di mantenere una certa costanza in campo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<