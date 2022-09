Verso Udinese-Inter, Inzaghi ruota di nuovo: le possibili novità

Le mosse di Inzaghi per la partita di Champions League contro il Viktoria Plzen , anche un po' a sorpresa, si sono rivelate azzeccate. A partire dall'ottimo esordio di Acerbi (commentato così dai quotidiani) fino alla scelta di mettere in campo il duo Dzeko-Correa per concedere un turno di riposo a Lautaro Martinez .

Ora verso Udinese-Inter,Inzaghi sembra orientato a ruotare nuovamente i giocatori in campo. Secondo La Gazzetta dello Sport,Handanovic e Darmian sono sicuri di un posto così come Calhanoglu e Lautaro torneranno in campo dal 1'. Occhio anche ad Acerbi, il difensore potrebbe essere titolare nuovamente. In questo momento la probabile formazione potrebbe essere la seguente: