Udinese-Inter, Young (Sky): “Vogliamo i tre punti. Dobbiamo pensare a noi stessi”

Fischio di inizio alle ore 18 per la 19^giornata di campionato tra Udinese e Inter. Nel consueto pre partita, Ashley Young si è concesso ai microfoni di Sky per presentare la delicata partita che andrà in scena tra poco. In seguito le parole.

VINCERE E PENSARE A NOI STESSI – “Questa partita è solo un’occasione per fare i tre punti. Sappiamo cosa fare, sarà una gara dura, obiettivo è vincere, ma non guardiamo il Milan. Pensiamo a noi stessi per vincere oggi. Dobbiamo costruire dalla vittoria con la Juve, sappiamo quale sia la fiducia acquisita. Sappiamo cosa fare, l’Udinese è forte ma cercheremo di vincere anche oggi“.

