UFFICIALE – Benevento-Inter, arbitra Fourneau: nessun precedente con i nerazzurri

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per i recuperi della prima giornata di Serie A, ossia Benevento-Inter, Lazio-Atalanta ed Udinese-Spezia. Per quanto riguarda la sfida tra campani e meneghini, arbiterà Francesco Fourneau, alla sua prima direzione di gara con in campo l’Inter. Ha diretto, però, una vittoria dell’Inter Primavera.

Gli assistenti saranno Mondin e Mastrodonato, con La Penna da quarto uomo. In sala VAR, invece, Nasca e De Meo. Francesco Fourneau ha invece diretto cinque gare del Benevento, con un bilancio di due vittorie, due sconfitte ed un pareggio.

