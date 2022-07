UFFICIALE, Samir Handanovic rinnova con l’Inter: contratto per un’altra stagione

Samir Handanovic festeggia 10 anni di Inter nel migliore dei modi. Lo sloveno infatti, attuale capitano nerazzurro, non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo e la concorrenza di Onana non lo spaventa. Tanto che ha deciso di rinnovare il proprio contratto con l'Inter per un'altra stagione. Questo il comunicato ufficiale del club: