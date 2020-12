Verona-Inter, Lautaro (Inter TV): “Tanta fatica ma abbiamo vinto e sono felice. Il gol? Pensiero fisso, l’importante è che…”

Al termine della partita tra l’Hellas Verona e l’Inter il bomber argentino Lautaro Martinez, che ha aperto le danze nel match di questo pomeriggio, è stato intervistato da Inter Tv. Queste sono le sue parole: “Risultato importante, per finire sette vittorie consecutive. Chiudere l’anno con questa vittoria era ciò che volevamo e ce l’abbiamo fatta. Ora riposiamo e poi pensiamo al prossimo anno. Per un attaccante il gol è un pensiero fisso, oggi l’ho fatto ed ho aperto le marcature. Se l’Inter vince, sono contento. A livello fisico abbiamo dato tanto, loro aspettano dietro, ripartono e marcano a uomo. In questi giorni riposeremo anche di testa e poi cerchiamo di fare bene l’anno prossimo. Auguri a tutti!”.

