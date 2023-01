Niente Verona per Lukaku: l’obiettivo è la Supercoppa

La decisione è stata presa di comune accordo tra il giocatore e Inzaghi

Enrico Traini

L'Inter scenderà in campo questa sera contro l'Hellas Verona, ma lo farà ancora una volta senza Romelu Lukaku. Il belga, infatti, non è stato convocato da Simone Inzaghi, con l'obiettivo di recuperare per la Supercoppa di mercoledì.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la scelta è stata presa di comune accordo con Lukaku, al lavoro per trovare quanto prima la migliore condizione. La gara con il Monza, infatti, ha mostrato quanto un suo ingresso a partita in corso sia più dannoso che utile.

Lukaku, allora, prova a tornare per il derby di mercoledì. Big Rom è tornato in gruppo ieri dopo varie sessioni personalizzate per smaltire la leggera infiammazione al tendine

del ginocchio sinistro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Scelta precauzionale abbastanza logica quella presa dall'Inter. Inutile forzare la mano per averlo già stasera, con il rischio di peggiorare una situazione che è già abbastanza delicata.

In ogni caso, sembra improbabile una partenza da titolare di Lukaku contro il Milan. Se ci sarà, il belga sarà molto probabilmente un'arma da giocare a partita in corso, anche se il precedente con il Monza non è dei migliori.