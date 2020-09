Verso Benevento-Inter, le probabili formazioni: ritorno al 3-5-2 con chance dal 1′ per Sanchez?

Archiviata la prima partita della stagione vinta per 4-3 contro la Fiorentina, ora l’Inter si prepara al recupero della prima giornata di campionato rimandata a mercoledì alle ore 18 contro il Benevento. La squadra di Inzaghi, promossa in Serie A dopo aver letteralmente dominato la scorsa Serie B, si è presentata al grande palcoscenico battendo la Sampdoria a Marassi in rimonta, passando dal 2-0 iniziale al 2-3 finale. Per Antonio Conte e i suoi ragazzi, quindi, ci sarà un avversario da non sottovalutare. E in questo senso, il tecnico nerazzurro è pronto a cambiare molto: Il ritorno al 3-5-2, secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe essere realtà, con la sostituzione di Christian Eriksen con Arturo Vidal. In difesa rientra de Vrij, affiancato da Skriniar e Bastoni. Hakimi finalmente titolare, così come Sanchez, che potrebbe far rifiatare uno tra Lautaro Martinez e Lukaku in attacco.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Lapadula, Sau. All. Inzaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; R. Lukaku, Sanchez. All. Conte.

