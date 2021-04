Verso Crotone-Inter, Vidal e Kolarov ancora out. Ballottaggio Darmian-Perisic

Le ultime verso Crotone-Inter

Sabato alle ore 18, l'Inter scenderà in campo in trasferta contro il Crotone per conquistare una vittoria che potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di non vittoria dell'Atalanta. L'allenatore nerazzurro Antonio Conte vuole chiudere al più presto il discorso sulla vittoria del campionato e per questo schiererà i suoi 11 titolarissimi.