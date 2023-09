Verso Inter-Fiorentina, due indisponibili per Inzaghi

L’Inter chiuderà questo avvio di Campionato con la sfida in casa contro la Fiorentina, prima della sosta Nazionali. Calcio d’inizio domenica alle 18.30 e l’obiettivo sono sempre i 3 punti per confermare quanto fatto nelle prime due giornate.

La formazione che schiererà Simone Inzaghi sarà la stessa delle prime due giornate, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il tecnico si affida a coloro che hanno ottenuto la finale di Champions League lo scorso anno, salvo per i due nuovi innesti Yann Sommer e Marcus Thuram. Gli altri volti nuovi dovranno aspettare, in questo momento il mister non ha bisogno di fare turnover, ma con l’inizio della Champions dovranno farsi trovare pronti tutti.

Gli unici due indisponibili per Inzaghi sono Stefano Sensi e Francesco Acerbi. Oltre a loro, anche Alexis Sanchez potrebbe non essere convocato contro la Fiorentina. L’obiettivo sarebbe lasciargli qualche allenamento in più, in modo tale che raggiunga la forma migliore.