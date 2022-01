Social – Vidal scherza: altro che Sanchez, ora il campione è Ranocchia

É Andrea Ranocchia il leone chiuso in gabbia

Altro che Alexis Sanchez: il leone in gabbia è Andrea Ranocchia. L'Inter vince in modo rocambolesco contro l'Empoli. Il difensore nerazzurro ci ha messo una grossa pezza con un gol strepitoso e sorprendente in semi-rovesciata a pochi minuti dal termine dei 90'.