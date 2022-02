La Tercera: “Vidal ha le valigie pronte, Conte lo vuole al Tottenham”

Il centrocampista cileno vuole giocare in Premier League

"Arturo Vidal ha le valigie pronte per lasciare Milano. La decisione di lasciare l' Inter dal prossimo 30 giugno è stata praticamente presa". Così scrive La Tercera, nota testata cilena, sul centrocampista nerazzurro.

I minuti e il poco spazio trovati con Inzaghi spingono il cileno verso altri lidi. Nel contratto di Vidal, come sappiamo, c'è l'opzione di una buonuscita per l'Inter da 4,6 milioni di euro (la metà dell'ingaggio lordo di Vidal) per dirsi addio quest'estate.