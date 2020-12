TS – Nel momento clou rientra l’uomo scudetto. Vidal a guida dell’Inter per la vetta

Un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra accusato lo scorso 5 dicembre contro il Bologna ha tenuto ai box Arturo Vidal nelle scorse tre partite. Adesso il cileno – come riporta Tuttosport – ha recuperato ed è tornato disponibile già per il match di domani pomeriggio contro lo Spezia.

Il guerriero di Antonio Conte rientra in uno dei momenti fondamentali della stagione, visto che i prossimi due impegni dei nerazzurri potranno regalare alla squadra la vetta della classifica. Vidal in carriera ha già conquistato 11 scudetti: in Brasile, in Italia, in Germania ed in Spagna. E’ stato il primo a pronunciare la parola “Scudetto” dopo l’eliminazione dalla Champions League. Conte lo ha voluto alla sua corte per questo, per avere una guida all’interno dello spogliatoio che li possa portare alla vetta a fine stagione. Il miglior Vidal non è stato ancora visto, ora tocca a lui.

