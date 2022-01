VIDEO – Gioia Sensi, incubo Correa, caso Venezia e calciomercato – INTER NEWS

Appuntamento alle 19.30 sui canali di Passione Inter

Alle 19.30 torna puntuale l'appuntamento con la diretta serale sui canali di Passione Inter. Il tema forte della serata sarà chiaramente il passaggio del turno di ieri in Coppa Italia con l'Empoli: una gara sofferta, spumeggiante, ma che ha visto i nerazzurri prevalere grazie al gol di Sensi, promesso sposo della Sampdoria e ora in bilico tra Milano e l'addio. Parleremo poi anche dell'infortunio di Correa e della situazione positivi in casa Venezia, in vista della gara del prossimo weekend. Seguici e commenta con noi tutte le notizie dal mondo nerazzurro!